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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зрады не будет: Зеленский о вопросах референдума по Донбассу

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский не смог уточнить, какой вопрос могут вынести на всеукраинский референдум относительно ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

– Не готов об этом говорить. Зрады не будет, я гарант Конституции, – коротко ответил президент на уточняющий вопрос журналистов.

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В начале пресс-конференции Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу, отметив, что может появиться сразу несколько вариантов его организации.

По его словам, кроме референдума, Украина рассматривает и другие варианты – есть план A, B и C, но любой их них предусматривает прекращение войны и возвращение оккупированных территорий.

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