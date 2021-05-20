Зрады не будет: Зеленский о вопросах референдума по Донбассу

Президент Владимир Зеленский не смог уточнить, какой вопрос могут вынести на всеукраинский референдум относительно ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

– Не готов об этом говорить. Зрады не будет, я гарант Конституции, – коротко ответил президент на уточняющий вопрос журналистов.

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В начале пресс-конференции Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу, отметив, что может появиться сразу несколько вариантов его организации.

По его словам, кроме референдума, Украина рассматривает и другие варианты – есть план A, B и C, но любой их них предусматривает прекращение войны и возвращение оккупированных территорий.