Нацгвардієць Віталій Марків повернувся на службу після звільнення з італійської в’язниці у справі про вбивство журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача з РФ Андрія Миронова. Марківа повністю виправдали в листопаді 2020 року.

Читайте Правда завжди перемагає: Віталій Марків повернувся до України

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

– Зараз він (Марків – Ред.) повернувся на службу в Національну гвардію України та зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже в Римі. Боротьба триває, – повідомив представник МВС.

Шевченко нагадав, що сім років тому під час бойових дій в Слов’янську, захопленому терористами екс-офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), внаслідок ураження уламками мін загинули Роккеллі та Миронов. Вони стали першими іноземними журналістами, які стали жертвами бойових дій на Донбасі.

Справа Марківа

Марківа незаконно засудили до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть італійського журналіста, проте його виправдали, тому що не було достатніх доказів його провини.

Протягом трьох останніх років він перебував під вартою в Італії за підозрою в причетності до вбивства Роккелі на Донбасі у 2014 році.

До винесення вироку суду 3 листопада 2020 Марків перебував під вартою без права повернення в Україну.

Джерело: Артем Шевченко