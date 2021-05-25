Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю. Однак Київ піде на такий крок після того, як білоруська влада скасує рішення, які спровокували запровадження цих заходів.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

– Щойно білоруський режим повернеться до нормальності і скасує ті рішення, які призвели до ухвалення контрзаходів, зокрема українським урядом, усі речі буде відновлено, – заявив Євген Єнін.

За його словами, білоруська сторона власноруч відмежувалася від цивілізованого світу.

Припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю

Через ситуацію із затриманням у Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса, з 00.00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

З цієї дати заборонено будь-які види польотів між пунктами призначення.

Детальніше про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.