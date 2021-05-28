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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Украина не будет первой отзывать своего посла в Беларуси — Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министерство иностранных дел Украины не будет первым отзывать посла в Беларуси Игоря Кизима в связи с ситуацией с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Об этом в эфире программы Право на власть заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

— У нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом в Беларуси. Он занимается гуманитарными вопросами, — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД будет помогать каждому украинцу, который находится на территории Беларуси.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая 2021 года в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair.

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Сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины - Кулеба

На его борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, которого задержали. Украина отреагировала критикой и прекращением авиасообщения с Беларусью.

Подробнее о посадке самолета Ryanair в Минске читайте на Фактах ICTV.

Источник: Право на власть

Фото: УНИАН

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