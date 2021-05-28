Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Україна не буде першою відкликати свого посла у Білорусі – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Міністерство закордонних справ України не буде першим відкликати посла у Білорусі Ігоря Кизима через ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив очільник відомства Дмитро Кулеба.

– У нас нині є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями, – сказав Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС допомагатиме кожному українцеві, який перебуває на території Білорусі.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня 2021 року у Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair.

Читайте
Зближення Білорусі з Росією загрожує нацбезпеці України - Кулеба

На його борту перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, якого затримали. Україна відреагувала критикою і припиненням авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Право на владу

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка