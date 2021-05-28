Міністерство закордонних справ України не буде першим відкликати посла у Білорусі Ігоря Кизима через ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив очільник відомства Дмитро Кулеба.

– У нас нині є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями, – сказав Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС допомагатиме кожному українцеві, який перебуває на території Білорусі.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня 2021 року у Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair.

На його борту перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, якого затримали. Україна відреагувала критикою і припиненням авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Право на владу