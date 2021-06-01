Владимир Зеленский рассказал в чем заключается угроза союзного государства России и Беларуси для Украины.

По словам президента, в случае объединения и оборонного сотрудничества такое государство может оказывать серьезное давление.

Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и назвал это настоящей опасностью для Украины.

— Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями между собой, — подчеркнул Зеленский.

Интервью Зеленского

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава государства также предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Зеленский также предложил объединить его с нормандским форматом, так как в нем не обсуждается вопрос Крыма и строительство Северного потока-2.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung