Якщо Росія добудує і запустить газопровід Північний потік 2, це загрожує енергетичній безпеці України і всієї Європи.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, в такому разі Росія точно відключить Україну від транзиту газу в ЄС, незважаючи на наявність контракту.

Зеленський нагадав, що завдяки Німеччині та Франції в нормандському форматі домовилися про транзит на п’ять років, але з них минуло майже два.

– Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону Північного потоку 2 цьогоріч, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту Україна не мала, – зазначив глава держави.

Також, на його думку, РФ неодмінно використає цей проект як “козирну ставку” в питаннях Донбасу і Криму.

– У них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також запропонував запровадити новий формат переговорів, зокрема щодо повернення тимчасово окупованого Криму та будівництва газопроводу Північний потік 2.

За його словами, новий формат можна об’єднати з нормандським, оскільки той охоплює тільки питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung