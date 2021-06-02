Решить судьбу российского газопровода Северный поток-2 могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Вашингтон пока не отказался от санкций против этого проекта.

Об этом заявила экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль

По ее словам, США пока поставили санкции против Северного потока-2 паузу, поэтому они могут быть возобновлены.

— Я думаю, что они (США — Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя возобновить в любой момент, — сказала она.

Зеркаль считает, что именно поэтому встречи Байдена с президентами Украины и РФ могут иметь решающее значение.

— Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский… От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба Северного потока-2, — заявила она.

Судьбу Северного потока-2 будут решать в Вашингтоне

В США направляются специальные посланники от немецкого правительства, чтобы обсудить будущее российского газопровода.

Германия и США имеют существенные различия во взглядах касательно Северного потока-2. Но в контексте возрастающей агрессии России, выступать единым фронтом — единственный путь противодействия этой агрессии.

При этом неизвестно, могла ли измениться позиция Германии на фоне последних событий в восточной Европе.