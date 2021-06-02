Вирішити долю російського газопроводу Північний потік-2 можуть майбутні зустрічі президента США Джо Байдена з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Вашингтон поки не відмовився від санкцій проти цього проекту.

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Про це заявила екс-заступник міністра закордонних справ і колишня радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль

За її словами, США поки поставили санкції проти Північного потоку-2 на паузу, тому вони можуть бути відновлені.

– Я думаю, що вони (США – Ред.) санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму і до голови цього консорціуму. Це не означає, що їх не можна відновити в будь-який момент, – сказала вона.

Зеркаль вважає, що саме тому зустрічі Байдена з президентами України та РФ можуть мати вирішальне значення.

– Це все залежить, на мій погляд, від результатів зустрічі Путіна з Байденом. Як я сьогодні почула, до цього буде зустріч Байден-Зеленський… Від цих двох зустрічей, на мій погляд, дуже залежить майбутня доля Північного потоку-2, – заявила вона.

Долю Північного потоку-2 вирішуватимуть у Вашингтоні

У США прямують спеціальні посланці від німецького уряду, щоб обговорити майбутнє російського газопроводу.

Німеччина і США мають істотні розбіжності в поглядах щодо Північного потоку-2. Але в контексті наростальної агресії Росії, виступати єдиним фронтом – єдиний шлях протидії цій агресії.

Водночас невідомо, чи могла змінитися позиція Німеччини на тлі останніх подій у Східній Європі.