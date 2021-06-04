Владимир Зеленский рассказал об успехах выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны, касающихся санкций против так называемых воров в законе и криминальных авторитетов.

После заседания СНБО 4 июня президент обратился к украинцам:

— Уважаемые граждане Украины, я хочу, чтобы настало время, когда заседания СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год, а в повестке дня будет только один пункт — Украине никто и ничто не угрожает. Именно с этой целью мы продолжаем ежедневную работу, активную защиту нашего государства и восстановления справедливости. А различные никто и ничто, которые годами наносили стране большой ущерб и болезненные удары, получают в ответ большие неприятности и болезненные санкции.

Зеленский, в частности, сообщил, что за три недели шестерым ворам в законе объявлено подозрение, 12 выдворены из Украины, другие — находятся под стражей и изолированы от внешнего мира.

— То есть удалось фактически достичь нулевого воздействия воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине, — подчеркнул глава государства.

Решения СНБО 4 июня

На заседании 4 июня Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел восемь вопросов. Среди них и отчет о выполнении санкций в отношении воров в законе и криминальных авторитетов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в начале 2021 года в Украине находилось 34 человека с таким статусом, а сейчас не осталось ни одного.

При этом из 111 криминальных авторитетов осталось 42. По ним сейчас идет процедура выдворения из страны.

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