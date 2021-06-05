Большая Палата Верховного Суда признала законным избрание Василия Вирастюка, который баллотировался от партии Слуга народа в 87 округе Ивано-Франковской области на пост народного депутата Украины.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая об избрании Вирастюка нардепом и подтвердила правомерность решений ЦИК.

Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021).

Довыборы в Раду

В мае ЦИК признала недействительными голосования на шести избирательных участках и установила результаты без 3 189 голосов избирателей.

Комиссия составила новый протокол и признала кандидата от Слуги народа Василий Вирастюк избранным народным депутатом из 14 811 голосами поддержки.

21 мая еще один кандидат от 87 округа Ивано-Франковской области Александр Шевченко обжаловал протокол комиссии ЦИК, а 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил его иск.