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Юлія Захарченко |

Суд визнав законним обрання Вірастюка народним депутатом

Василий Вирастюк

Велика Палата Верховного Суду визнала законним обрання Василя Вірастюка, який балотувався від партії Слуга народу у 87 окрузі Івано-франківської області на пост народного депутата України.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Таким чином Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня щодо обрання Вірастюка нардепом та підтвердила правомірність рішень ЦВК.

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Суд залишив у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021).

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У травні ЦВК визнала недійсними голосування на шести виборчих дільницях та встановила результати без 3 189 голосів виборців.

Комісія склала новий протокол та визнала кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка обраним народним депутатом із 14 811 голосами підтримки.

21 травня ще один кандидат від 87 округу Івано-Франківської області Олександр Шевченко оскаржив протокол комісії ЦВК, а 23 травня Верховний Суд частково задовольнив його позов.

Фото: УНІАН

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