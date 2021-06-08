Арестович назвал три главных вопроса, которые обсуждали Байден и Зеленский

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили три группы вопросов.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

— Первый вопрос — это безопасность, второй — энергетический и третий — реформы в Украине. Вопросы безопасности были связаны с украинской повесткой встречи Байдена и Путина. Также лидеры обсуждали судьбу Северного потока-2 и гарантии, которые должна получить Украина в случае его запуска или незапуска, и получение Украиной Плана действий по членству в НАТО, — отметил он.

Кроме того, Алексей Арестович также добавил, что разговор президентов был не напряженный и довольно дружественный.

Разговор Байдена и Зеленского

7 июня состоялся разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления нашему государству Плана действий по членству в Альянсе.

Также лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. В частности, Джо Байден подчеркнул, что он является противником реализации проекта Северный поток-2.