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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Арестович назвал три главных вопроса, которые обсуждали Байден и Зеленский

арестович

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили три группы вопросов.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

— Первый вопрос — это безопасность, второй — энергетический и третий — реформы в Украине. Вопросы безопасности были связаны с украинской повесткой встречи Байдена и Путина. Также лидеры обсуждали судьбу Северного потока-2 и гарантии, которые должна получить Украина в случае его запуска или незапуска, и получение Украиной Плана действий по членству в НАТО, — отметил он.

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Кроме того, Алексей Арестович также добавил, что разговор президентов был не напряженный и довольно дружественный.

Разговор Байдена и Зеленского

7 июня состоялся разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления нашему государству Плана действий по членству в Альянсе.

Также лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. В частности, Джо Байден подчеркнул, что он является противником реализации проекта Северный поток-2.

Фото: УНИАН

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