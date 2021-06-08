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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Арестович назвав три головні питання, які обговорювали Байден і Зеленський

арестович

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорили три групи питань.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

– Перше питання – це безпека, друге – енергетичне і третє – реформи в Україні. Безпекові питання були пов’язані з українським порядком денним зустрічі Байдена і Путіна. Також лідери обговорювали долю Північного потоку-2 і гарантії, які повинна отримати Україна в разі його запуску або незапуску, і отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, – зазначив він.

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Крім того, Олексій Арестович також додав, що розмова президентів була не напруженою і доволі дружньою.

Розмова Байдена і Зеленського

7 червня відбулася розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президент США заявив про цілковиту підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання нашій державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Також лідери обговорили питання енергетичної безпеки. Зокрема, Джо Байден наголосив, що він є противником реалізації проекту Північний потік-2.

Фото: УНІАН

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