Арестович назвав три головні питання, які обговорювали Байден і Зеленський

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорили три групи питань.
Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
– Перше питання – це безпека, друге – енергетичне і третє – реформи в Україні. Безпекові питання були пов’язані з українським порядком денним зустрічі Байдена і Путіна. Також лідери обговорювали долю Північного потоку-2 і гарантії, які повинна отримати Україна в разі його запуску або незапуску, і отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, – зазначив він.
Крім того, Олексій Арестович також додав, що розмова президентів була не напруженою і доволі дружньою.
Розмова Байдена і Зеленського
7 червня відбулася розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президент США заявив про цілковиту підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання нашій державі Плану дій щодо членства в Альянсі.
Також лідери обговорили питання енергетичної безпеки. Зокрема, Джо Байден наголосив, що він є противником реалізації проекту Північний потік-2.