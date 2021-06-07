Я готов защищать Украину: Зеленский хочет встретиться с Байденом раньше Путина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает встретиться лидеру США Джо Байдену перед его разговором с главой РФ Владимиром Путиным. Зеленский готов провести переговоры в любом месте планеты.

Об этом глава государства заявил в интервью иностранному изданию.

По мнению Зеленского, Америке следует провести консультации с Украиной относительно будущего саммита Байдена и Путина.

По его словам, такие переговоры можно было бы провести тет-а-тет, так как много вещей нельзя сказать по телефону.

— Я сам готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты. Я готов встретиться с Байденом и обсудить все детали до его встречи с Путиным, — объяснил украинский лидер.

Как считает Зеленский, какой-то контакт между ним и Байденом вполне возможен.

Встреча Байдена и Путина

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президентов США и России.

Во время этого саммита Джо Байден и Владимир Путин обсудят ряд вопросов, в частности и агрессию РФ против Украины.

В Белом доме уверяют, что у президентов будет непростой разговор. Однако американский лидер не будет уступать.

Источник: Axios