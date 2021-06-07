Я готовий захищати Україну: Зеленський хоче зустрітися з Байденом раніше Путіна

Президент України Володимир Зеленський пропонує зустрітись лідеру США Джо Байдену перед його розмовою з очільником РФ Володимиром Путіним. Зеленський готовий провести переговори в будь-якому місці планети.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю іноземному виданню.

На думку Зеленського, Америці слід провести консультації з Україною щодо майбутнього саміту Байдена і Путіна.

За його словами, такі переговори можна було б провести тет-а-тет, бо багато речей не можна сказати телефоном.

– Я сам готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети. Я готовий зустрітися з Байденом і обговорити всі деталі до його зустрічі з Путіним, – пояснив український лідер.

Як вважає Зеленський, якийсь контакт між ним і Байденом цілком можливий.

Зустріч Байдена і Путіна

16 червня у Женеві (Швейцарія) відбудеться зустріч президентів США та Росії.

Під час цього саміту Джо Байден та Володимир Путін обговорять низку питань, зокрема й агресію РФ проти України.

У Білому домі запевняють, що у президентів буде непроста розмова. Однак американський лідер не поступатиметься.

Джерело: Axios