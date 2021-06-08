Зеленский и Порошенко во втором туре: как изменились президентские рейтинги

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшие выходные, победу в первом туре с показателем 21,8% праздновал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

При этом, больше половины граждан страны (54,5%) не поддерживает его выдвижение на второй срок, тогда как поддерживает такое решение лишь 37%, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Во второй тур с Зеленским, как и в 2019 году, проходит лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко. За него готовы отдать свои голоса 11,7% респондентов.

Третье место в рейтинге занимает председатель партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которую в первом туре готовы поддержать 9,5% украинцев.

В первой пятерке также финишировали бы Игорь Смешко и Юрий Бойко – у обоих уровень электоральной поддержки составляет чуть больше семи процентов.

Остальные потенциальные кандидаты не смогут набрать даже пять процентных пунктов.

Решение суда по избранию Вирастюка в Раду

На прошлой неделе Верховный Суд признал законным избрание Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады Украины.

Он победил на 87 округе Ивано-Франковской области, баллотируясь от партии Слуга народа.

Суд также признал действительным протокол ЦИК о результатах довыборов в Раду по ОВО №87.