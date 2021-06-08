Зеленський і Порошенко у другому турі: як змінилися президентські рейтинги

Якби вибори президента України проходили у найближчі вихідні, перемогу в першому турі з показником 21,8% святкував би чинний глава держави Володимир Зеленський.

При цьому, більше половини громадян країни (54,5%) не підтримує його висунення на другий термін, тоді як підтримує таке рішення лише 37%, випливає з результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

До другого туру із Зеленським, як і у 2019 році, проходить лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. За нього готові віддати свої голоси 11,7% респондентів.

Третє місце в рейтингу займає очільниця партії Батьківщина Юлія Тимошенко, яку в першому турі готові підтримати 9,5% українців.

У першій п’ятірці також фінішували б Ігор Смішко та Юрій Бойко – у обох рівень електоральної підтримки трохи перевищує сім відсотків.

Інші потенційні кандидати не зможуть набрати навіть п’яти відсоткових пунктів.

Рішення суду щодо обрання Вірастюка в Раду

Минулого тижня Верховний Суд визнав законним обрання Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради України.

Він переміг на 87 окрузі Івано-Франківської області, балотуючись від партії Слуга народу.

Суд також визнав дійсним протокол ЦВК щодо результатів довиборів до Ради по ОВО №87.