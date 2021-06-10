Не имеет ничего общего с интерпретациями Путина: Кулеба о законе про коренные народы

Законопроект О коренных народах Украины, внесенный президентом Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах человека.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, документ не имеет ничего общего с интерпретацией президента РФ Владимира Путина.
— Термин коренные народы содержится в законодательстве многих стран мира. Он, в частности, закреплен резолюцией ООН о правах коренных народов от 2007 года, — подчеркнул Кулеба.
По его словам, перед вынесением законопроекта на рассмотрение Верховной Рады были проведены необходимые консультации с международными партнерами.
Подача воды в Крым
Украина не планирует возобновлять подачу воды в оккупированный Россией Крым до тех пор, пока его территория не вернется под контроль Киева.
По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, позиция властей страны в этом вопросе неизменна.
Дипломат выразил убеждение, что Кремль должен полностью осознавать свою ответственность как оккупанта.