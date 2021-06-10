Не має нічого спільного з інтерпретаціями Путіна: Кулеба про закон щодо корінних народів

Законопроект Щодо корінних народів України, який вніс президент Володимир Зеленський, цілком відповідає Декларації ООН про права людини.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, документ не має нічого спільного з інтерпретацією президента РФ Володимира Путіна.

– Термін корінні народи міститься в законодавстві багатьох країн світу. Його, зокрема, закріплено у резолюції ООН про права корінних народів від 2007 року, – наголосив Кулеба.

За його словами, перед винесенням законопроекту на розгляд Верховної Ради було проведено необхідні консультації з міжнародними партнерами.

Подача води в Крим

Україна не планує відновлювати подачу води в окупований Росією Крим до того часу, поки його територія не повернеться під контроль Києва.

За словами прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенко, позиція влади у цьому питанні незмінна.

Дипломат висловив переконання, що Кремль повинен повністю усвідомлювати свою відповідальність як окупанта.