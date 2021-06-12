Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена может состояться в конце июля 2021 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

— Обсуждается дата в конце июля, — отметил глава МИД.

По его словам, это идет речь об официальном визите украинского лидера в Штаты.

— Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий, — добавил Кулеба.

Также министр отметил, что повестка дня встречи очень широка.

— Мы тщательно готовим этот визит. Уже работаем над ключевыми элементами программы и над ключевыми договоренностями. И мы уже активно работаем с американской администрацией, чтобы этот визит был максимально результативным для Украины, — добавил он.

Встреча Байдена и Зеленского

Во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон Украины и США могут подписать ряд соглашений, в том числе и вопросы безопасности. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Однако содержание соглашений, которые могут подписать лидеры, Сибига пока не разглашал. Ожидается лишь, что визит Зеленского в Белый дом будет результативным.