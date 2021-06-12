Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена може відбутися наприкінці липня 2021 року.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.
– Обговорюється дата в кінці липня, – зазначив глава МЗС.
За його словами, це йдеться про офіційний візит українського лідера до Штатів.
– Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й низка інших заходів, – додав Кулеба.
Також міністр наголосив, що порядок денний зустрічі дуже широкий.
– Ми ретельно готуємо цей візит. Вже працюємо над ключовими елементами програми та над ключовими домовленостями. І ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативним для України, – додав він.
Зустріч Байдена і Зеленського
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема і безпекові. Про це сказав заступник очільника Офісу президента Андрій Сибіга.
Однак зміст угод, які можуть підписати лідери, Сибіга поки не розголошував. Очікується лише, що візит Зеленського до Білого дому буде результативним.