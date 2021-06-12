Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена може відбутися наприкінці липня 2021 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

– Обговорюється дата в кінці липня, – зазначив глава МЗС.

За його словами, це йдеться про офіційний візит українського лідера до Штатів.

– Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й низка інших заходів, – додав Кулеба.

Також міністр наголосив, що порядок денний зустрічі дуже широкий.

– Ми ретельно готуємо цей візит. Вже працюємо над ключовими елементами програми та над ключовими домовленостями. І ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативним для України, – додав він.

Зустріч Байдена і Зеленського

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема і безпекові. Про це сказав заступник очільника Офісу президента Андрій Сибіга.

Однак зміст угод, які можуть підписати лідери, Сибіга поки не розголошував. Очікується лише, що візит Зеленського до Білого дому буде результативним.