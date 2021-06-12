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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Кулеба спрогнозував, коли відбудеться зустріч Зеленського і Байдена

Джо Байден Володимир Зеленський

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена може відбутися наприкінці липня 2021 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

– Обговорюється дата в кінці липня, – зазначив глава МЗС.

За його словами, це йдеться про офіційний візит українського лідера до Штатів.

– Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й низка інших заходів, – додав Кулеба.

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Також міністр наголосив, що порядок денний зустрічі дуже широкий.

– Ми ретельно готуємо цей візит. Вже працюємо над ключовими елементами програми та над ключовими домовленостями. І ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативним для України, – додав він.

Зустріч Байдена і Зеленського

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона Україна і США можуть підписати низку угод, зокрема і безпекові. Про це сказав заступник очільника Офісу президента Андрій Сибіга.

Однак зміст угод, які можуть підписати лідери, Сибіга поки не розголошував. Очікується лише, що візит Зеленського до Білого дому буде результативним.

Джерело: Україна 24

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