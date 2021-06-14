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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Время поддержать Украину: Зеленский провел разговор с Джонсоном перед саммитом НАТО

Время поддержать Украину: Зеленский провел разговор с Джонсоном перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном накануне саммита НАТО. Он подчеркнул важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины.

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Зеленский также отметил, что Украина проводит реформы в условиях внешней агрессии со стороны России.

— Подчеркнул важность четкой перспективы членства (в НАТО, — Ред.) для Украины в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном перед саммитом НАТО. Мы проводим реформы в условиях внешней агрессии. Пришло время партнерам НАТО поддержать Украину конкретными решениями. Обсуждается также оборонное сотрудничество, — сообщил Зеленский в Twitter.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что полного отвода российских войск от границ Украины не произошло, из-за чего уровень военной угрозы для Украины остается высоким.

Джонсон отметил, что выразит свою обеспокоенность этим вопросом на сегодняшнем саммите НАТО.

— Премьер-министр подчеркнул, что союзники НАТО имеют ответственность за поддержку обороны Украины и подчеркнул важность британской инструкторской миссии ORBITAL, которая работает в Украине с этой целью, — сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

Президент также акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Вступление Украины в НАТО

Перед саммитом НАТО все страны Балтии выступили с поддержкой предоставления Украине плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

По словам литовского президента Гитанаса Науседы, Литва, Латвия и Эстония готовы отстаивать более сильную поддержку Украины.

Он также пообещал, что страны Балтии готовы увеличить инвестиции в развитие украинской оборонной сферы.

Фото: Владимир Зеленский

Источник: Интерфакс-Украина

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