Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном напередодні саміту НАТО. Він наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України.

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Зеленський також зазначив, що Україна проводить реформи в умовах зовнішньої агресії з боку Росії.

– Підкреслив важливість чіткої перспективи членства (в НАТО, – Ред.) для України в телефонній розмові з Борисом Джонсоном перед самітом НАТО. Ми проводимо реформи в умовах зовнішньої агресії. Настав час партнерам НАТО підтримати Україну конкретними рішеннями. Обговорюється також оборонне співробітництво, – повідомив Зеленський у Twitter.

Зеленський також розповів Джонсону про ситуацію з безпекою на Донбасі та зазначив, що повного відведення російських військ від кордонів України не відбулося, через що рівень воєнної загрози для України залишається високим.

Джонсон зазначив, що висловить свою стурбованість цим питанням на сьогоднішньому саміті НАТО.

– Прем’єр-міністр підкреслив, що союзники НАТО мають відповідальність за підтримку оборони України та наголосив на важливості британської інструкторської місії ORBITAL, яка працює в Україні з цією метою, – повідомили в прес-службі уряду Великої Британії.

Президент також наголосив на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.

Вступ України до НАТО

Перед самітом НАТО всі країни Балтії виступили з підтримкою надання Україні плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

За словами литовського президента Гітанаса Науседи, Литва, Латвія та Естонія готові відстоювати сильнішу підтримку України.

Він також пообіцяв, що країни Балтії готові збільшити інвестиції в розвиток української оборонної сфери.

Фото: Володимир Зеленський