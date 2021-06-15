Глава Минобороны Украины заявил о готовности к новому уровню сотрудничества с НАТО

Украина уже готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса.

Таран отметил, что приветствует заявление лидеров Североатлантического Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

— Геополитически важно, что наше государство продолжает оставаться в повестке дня НАТО. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные действия России. Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности, — отметил политик.

Вступление Украины в НАТО

Во время саммита НАТО, который прошел 14 июня, лидеры Альянса подтвердили решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о намерении в будущем принять Украину в Альянс.

В итоговом заявлении указано, что Украина станет членом НАТО после того, как получит и выполнит план действий относительно членства в Альянсе. Для этого нужно продолжать проводить изменения в Украине — в частности, продвигать антикоррупционную реформу и Службы безопасности Украины.