В уряді України визначили три вектори інституційних змін для успіху антикорупційної реформи. Про це 15 червня під час другого дня форуму Україна 30. Економіка без олігархів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ідеться, зокрема, про зменшення частки держави в економіці, розвиток ринкових відносин та створення нових конкурентних ринків, а також реформу фіскальних та контролюючих органів.

– У 2020 році ми дуже успішно почали малу приватизацію, коли до бюджету надійшло більше коштів, ніж за два попередні роки. І слід врахувати, що це був рік пандемії, економічної кризи. На цей рік запланована велика приватизація – буде продано сім великих об’єктів, – повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, міжнародні та вітчизняні експерти одностайні в тому, що це – один із найбільших антикорупційних кроків.

– Роками державні активи ставали годівницями для недобросовісних чиновників або розмінною монетою в політичних торгах, – наголосив очільник уряду.

Ті стратегічні підприємства, які держава планує залишати в своїй власності, будуть корпоратизовані, тому, обіцяє прем’єр-міністр, вони отримають нову якість управління.

– Другий вектор – це розвиток ринкових відносин та створення нових ринків. Ми нарешті почали системно рухатись у питанні створення енергетичних ринків. Із середини 2020 року в Україні запустився ринок газу. Скасували ПСО (покладання спеціальних обов’язків, – Ред.) для комунальних підприємств теплопостачання, – зауважив Денис Шмигаль.

Тепер завданням уряду є створення повноцінної конкуренції на ринку газу та електроенергії.

Наразі ж активно триває підготовка до підключення української енергетичної системи до європейської ENTSO-E (Європейської мережі операторів системи передачі електричної енергії, – Ред.).

– Через два тижні буде запущено ринок землі. Це перший, але історичний крок, адже нарешті українські громадяни зможуть вільно розпоряджатись своєю власністю, – сказав очільник уряду.

Третій вектор – це реформа фіскальних та правоохоронних органів. Серед ключових новацій – створення Бюро економічної безпеки.

У структурі бюро буде працювати аналітично-інформаційний центр, що дозволить новому органу сконцентрувати зусилля на протидії тіньовим схемам.

Закон про олігархів

2 червня на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася інформація про внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним з олігархами.

3 червня на сайті парламенту з’явився повний текст законопроекту №5599. Він має стати першим кроком на шляху до унеможливлення впливу великого бізнесу на політичну ситуацію в країні.

Що передбачає закон про олігархів та що про нього думають юристи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Україна 30