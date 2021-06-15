В правительстве Украины определили три вектора институциональных изменений для успеха антикоррупционной реформы. Об этом 15 июня во время второго дня форума Украина 30. Экономика без олигархов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Речь идет, в частности, об уменьшении доли государства в экономике, развитии рыночных отношений и создании новых конкурентных рынков, а также реформе фискальных и контролирующих органов.

– В 2020 году мы очень успешно начали малую приватизацию, когда в бюджет поступило больше средств, чем за два предыдущих года. И следует учесть, что это был год пандемии, экономического кризиса. В этом году запланирована большая приватизация – будет продано семь крупных объектов, – сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, международные и отечественные эксперты единодушны в том, что это – один из крупнейших антикоррупционных шагов.

– Годами государственные активы становились кормушками для недобросовестных чиновников или разменной монетой в политических торгах, – подчеркнул глава правительства.

Те стратегические предприятия, которые государство планирует оставлять в своей собственности, будут корпоратизированы, поэтому, обещает премьер-министр, они получат новое качество управления.

– Второй вектор – это развитие рыночных отношений и создание новых рынков. Мы наконец начали системно двигаться в вопросе создания энергетических рынков. С середины 2020 года в Украине запустился рынок газа. Отменили ВСО (возложение специальных обязанностей, – Ред.) для коммунальных предприятий теплоснабжения, – отметил Денис Шмигаль.

Теперь задачей правительства является создание полноценной конкуренции на рынке газа и электроэнергии.

В данный момент активно продолжается подготовка к подключению украинской энергетической системы к европейской ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии, – Ред.).

– Через две недели будет запущен рынок земли. Это первый, но исторический шаг, ведь наконец украинские граждане смогут свободно распоряжаться своей собственностью, – сказал глава правительства.

Третий вектор – это реформа фискальных и правоохранительных органов. Среди ключевых новаций – создание Бюро экономической безопасности.

В структуре бюро будет работать аналитически-информационный центр, что позволит новому органу сконцентрировать усилия на противодействии теневым схемам.

Закон об олигархах

2 июня на сайте президента Владимира Зеленского появилась информация о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами.

3 июня на сайте парламента появился полный текст законопроекта №5599. Он должен стать первым шагом на пути к предотвращению влияния крупного бизнеса на политическую ситуацию в стране.

Что предусматривает закон об олигархах и что о нем думают юристы, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Украина 30