В Офісі президента уповноважених замінили на радників: хто обійняв посади

Замість звичайних уповноважених тепер працюватимуть радники-уповноважені президента України. Зокрема, в Офісі глави держави напрям державної роботи щодо прав людей з інвалідністю вирішили суттєво розширити.

У ньому працюватиме новий радник – уповноважений президента України з питань безбар’єрності. На посаду указом Володимира Зеленського призначена Тетяна Ломакіна – голова громадської організації Безбар’єрність.

Згідно із нововведеннями, напрям державної роботи щодо прав дітей тепер поширюється на сферу дитячої реабілітації. Тому відповідні обов’язки виконуватиме радник – уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації.

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Новостворену посаду обійме Дар’я Герасимчук – виконавчий директор громадської організації Відчуй.

Напрям уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком.

А от посаду уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України вирішили замінити. Тепер замість неї працюватиме радник – уповноважений з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, яким стала Ольга Будник.

Нові призначення в МОЗ

Днями Кабінет міністрів призначив нового санітарного лікаря України. Посаду обійняв заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Він виконував обов’язки гендиректора Центру громадського здоров’я, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.