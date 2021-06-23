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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Зеленский провел встречу с экс-президентом Литвы — о чем говорили политики

Владимир Зеленский и Даля Грибаускайте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она занимала эту должность в 2009-2019 годах.

Зеленский отметил вклад политического деятеля в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой. Бывший президент Литвы отметила, что украинский народ — это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Во время разговора политики обсудили действия Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте — во время ее президентства Литва активно подчеркивала продвижение украинского государства к достижению членства в этих организациях.

Украинский президент рассказал Грибаускайте о ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Также он ознакомил ее с основными заданиями инициативы Крымская платформа и рассказал о саммите первых леди и джентльменов, запланированном во время торжественных мероприятий к 30-летию независимости Украины.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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