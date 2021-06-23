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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Зеленський провів зустріч із екс-президентом Литви – про що говорили політики

Владимир Зеленский и Даля Грибаускайте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім президентом Литви Далею Грібаускайте. Вона обіймала цю посаду у 2009-2019 роках.

Зеленський відзначив внесок політичного діяча у розбудову та зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою. Колишній президент Литви зазначила, що український народ – це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

Під час розмови політики обговорили рух України на шляху до членства у Євросоюзі та НАТО. Зеленський відзначив роль Грібаускайте – під час її президентства Литва активно наголошувала на просуванні української держави до набуття членства у цих організаціях.

Український президент розповів Грібаускайте про ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Також він ознайомив її із основними завданнями ініціативи Кримська платформа та розповів про саміт перших леді і джентльменів, що запланований під час урочистих заходів до 30-річчя незалежності України.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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