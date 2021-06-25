Стена возможна: Зеленский назвал условие проведения референдума по Донбассу

Решающее слово в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе должно принадлежать украинскому народу.

Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также не исключает возможности строительства стены с оккупированными территориями.

— Стена с Донбассом возможна, но такой план должен принимать народ Украины, — подчеркнул президент.

По мнению Владимира Зеленского, этот план является наиболее радикальным, и понадобится только в том случае, когда урегулирования конфликта с помощью Нормандского формата станет невозможным.

Только тогда, по словам президента, нужно будет организовывать референдум по Донбассу.

Война на Донбассе и референдум

Последний раз о референдуме по ситуации на Донбассе Владимир Зеленский заявил во время своей пресс-конференции в конце мая.

Президент отметил, что в ближайшее время может появиться сразу несколько вариантов по его организации.

Закон О референдуме был введен в действие 8 апреля 2021 года.

Документ регулирует механизм проведения референдума. В частности, речь идет о разрешенных и запрещенных вопросах, которые можно выносить на усмотрение граждан.