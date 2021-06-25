Стіна можлива: Зеленський назвав умову проведення референдуму щодо Донбасу

Вирішальне слово у питанні врегулюванні ситуації на Донбасі має належати українському народу.

Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський. Він також не відкидає можливості будівництва стіни з окупованими територіями.

– Стіна з Донбасом може бути, але такий план повинен ухвалювати народ України, – наголосив президент.

На думку Володимира Зеленського, цей план є найбільш радикальним, і знадобиться лише у тому випадку, коли врегулювання конфлікту за допомогою Нормандського формату стане неможливим.

Лише тоді, за словами президента, потрібно буде організовувати референдум щодо Донбасу.

Війна на Донбасі і референдум

Востаннє про референдум щодо ситуації на Донбасі Володимир Зеленський заявив під час своєї прес-конференції наприкінці травня.

Президент зазначив, що найближчим часом може з’явитися одразу декілька варіантів щодо його організації.

Закон про референдум було введено в дію 8 квітня 2021 року.

Документ регулює механізм проведення референдуму. Зокрема, йдеться про дозволені та заборонені питання, які можна виносити на розсуд громадян.