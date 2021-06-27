Зеленский – кандидатам на пост канцлера Германии: сколько можно прятаться от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии с рядом вопросов.

Соответствующее видео глава государства выпустил во время участия в панельной дискуссии на тему Роль Германии в мире.

По его словам, выборы в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября, имеют значение не только для ФРГ, но и для Украины.

— Германия – наш ключевой партнер и союзник по Нормандскому формату, — заявил Зеленский.

Президент уточнил, считают ли кандидаты, что европейский проект не может быть полноценно завершен без Украины. Он также отметил, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двухсторонним движением.

Зеленский добавил, что во время Революции Достоинства украинцы пожертвовали сотнями жизней ради европейского выбора, однако ЕС уже семь лет “прячется от вопроса членства Украины”.

Кроме того, глава государства напомнил, что к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных, однако хоть многие государства и поддерживают предоставление стране ПДЧ в НАТО, Киеву такого предложения до сих пор не поступило.

— Если мы до сих пор не в НАТО — о каких именно гарантиях может идет речь, – уточнил Зеленский.

Украинский лидер также поинтересовался, не является ли аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, а также убийство более 14 тысяч украинцев на Донбассе, не говоря уже о полутора миллионах беженцев, поводом, чтобы не возобновлять саммиты РФ-ЕС и отказаться от строительства Северного потока-2.

Германия об Украине в НАТО – ждите момента

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина станет членом НАТО только тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение.

По ее словам, Киеву и так уже предоставили статус партнера Североатлантического Альянса с расширенными возможностями.

Она отметила, что согласна с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, что вопрос членства Украины в НАТО – политический.