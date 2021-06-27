Зеленський – кандидатам на пост канцлера Німеччини: скільки можна ховатися від України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до кандидатів у канцлери Німеччини з низкою запитань.

Відповідне відео голова держави випустив під час участі у панельній дискусії на тему Роль Німеччини у світі.

За його словами, вибори до Бундестагу, що відбудуться 26 вересня, мають значення не лише для ФРН, але й для України.

– Німеччина – наш ключовий партнер та союзник по Нормандського формату, – заявив Зеленський.

Президент уточнив, чи вважають кандидати, що європейський проект не може бути повноцінно завершеним без України. Він також зазначив, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом.

Зеленський додав, що під час Революції Гідності українці пожертвували сотнями життів заради європейського вибору, проте ЄС вже сім років “ховається від питання членства України”.

Крім того, очільник держави нагадав, що до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових, проте хоча багато держав й підтримують надання країні ПДЧ в НАТО, Києву такої пропозиції досі не надійшло.

– Якщо ми до цього часу не в НАТО – щодо яких саме гарантій може йти мова, – уточнив Зеленський.

Український лідер також поцікавився, чи не є анексія Росією Криму та війна на сході України, й вбивство більш ніж 14 тисяч українців на Донбасі, не кажучи вже про півтора мільйони біженців, приводом, щоб не відновлювати саміти РФ-ЄС та відмовитися від будівництва Північного потоку-2.

Німеччина щодо Україну в НАТО – чекайте моменту

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна стане членом НАТО тільки тоді, коли буде прийнято відповідне політичне рішення.

За її словами, Києву і так вже надали статус партнера Північноатлантичного Альянсу з розширеними можливостями.

Вона зазначила, що згодна з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, що питання членства України в НАТО – політичне.