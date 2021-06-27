Окно возможностей появится – будьте готовы: посол Германии о членстве Украины в НАТО

Украина станет членом НАТО только тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение.

Такое мнение высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в одном из интервью.

По ее словам, Украина уже получила статус партнера Североатлантического Альянса с расширенными возможностями, что позволяет Киеву приближаться к членству.

— Это, конечно, не ПДЧ, но тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу. Я всегда вспоминаю эстонского министра обороны, который лет пять назад сказал в Берлине: если бы Эстония не была готова, когда ей предложили стать членом НАТО, сегодня ей уже не позволили бы вступить в Альянс, — заявила Фельдгузен.

Она отметила, что согласна с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, что вопрос членства Украины в НАТО – политический. Посол Германии отметила, что у каждого государства появляются такие политические окна возможностей, и страна должна быть готовой к такому моменту.

Немецкий дипломат добавила, что в Украине почему-то обвиняют Францию и Германию в отказе предоставить Киеву ПДЧ в 2008 году на Бухарестском саммите, однако, по ее словам, Альянс — это консенсусная организация.

— Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают ее амбиции. Но это точно произойдет не завтра. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно, одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора, но все боятся вступить в прямое столкновение с Россией, — отметила она.

Фельдгузен также отметила, что украинцы переоценивают влияние Германии в НАТО, поскольку там есть и другие большие игроки, такие как США, Франция, Великобритания и Канада. Киев, считает дипломат, должен общаться именно с этими государствами, которые являются приверженцами вступления страны в Альянс.

При этом посол подчеркнула, что не считает ни Францию, ни Германию виновной в оккупации полуострова Крым Россией. Она добавила, что не уверена, могло ли ПДЧ для Украины каким-либо образом помешать планам россиян.

Членство в НАТО

В апреле вероятное членство Украины в НАТО прокомментировал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Судьбу членства суверенных стран в Североатлантическом Альянсе могут решать только лишь 30 стран-союзников.

Генсек НАТО отметил, что это будет зависеть не только от политической воли союзников, но и от готовности Украины выполнять условия, необходимые для получения членства.