Важнейшей для украинцев ценностью является справедливость: Зеленский о судебной системе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине восстанавливают справедливость с помощью различных инструментов ежедневно.

По словам главы государства, Верховная Рада 29 июня предоставила силы одном из главных инструментов для обеспечения справедливости — судебной системе.

— Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей, — отметил он.

В частности, Зеленский надеется, что никому не удалось спрятать в этом документе юридические “мины” или исказить его смысл “поправочный спамом”.

По словам президента, ВККС должна быть сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких “обязательств” или “связей” с так называемой судейской мафией.

— Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно — они против реальной судебной реформы в Украине, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, те, кто выступают против, боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией.

Как добавил Зеленский, действующая власть продолжает убирать все остатки старой судебной системы из жизни Украины.

В то же время Зеленский приветствовал возвращение жестокой ответственности чиновников и должностных лиц за ложь в декларациях.

Так, украинский лидер считает, что это справедливо. Ведь тот, кто обманул украинцев, должен “иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение”.

Накануне власти США поздравили принятия закона в Украине о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В посольстве Штатов отметили, что готовы поддержать Украину в реализации этого законопроекта.

Источник: Владимир Зеленский