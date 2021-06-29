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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

США привітали перезапуск ВККС та підтримали його запровадження

США привітали перезапуск ВККС та підтримали його запровадження

Сполучені Штати привітали ухвалення закону №3711-д про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У посольстві США зазначили, що готові підтримати Україну у реалізації цього законопроекту.

– Вітаємо Верховну Раду та керівництво (України – Ред.) із важливим кроком на шляху до всеохопної судової реформи, – наголосили у посольстві.

Також у Twitter-аккаунті посольства зазначили, що очікують оприлюднення остаточного тексту законопроекту із урахуванням усіх рекомендацій Віденської комісії.

У посольстві вказали, що очікують на першочергове ухвалення законопроекту №5068, про реформування Вищої ради юстиції.

Відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

29 червня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №3711-д, який передбачає відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка була зупинена 2019 року.

За законопроект проголосували 293 нардепи, відтепер вирішальний голос у формуванні коміссії матимуть незалежні міжнародні експерти.

Деталі про те, що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів та як вона працює, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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