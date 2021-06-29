Найважливішою для українців цінністю є справедливість: Зеленський про судову систему

Президент України Володмир Зеленський заявив, що в Україні відновлюють справедливість за допомогою різних інструментів щодня.

За словами глави держави, Верховна Рада 29 червня надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі.

– Нарешті ухвалено законопроект для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, – зазначив він.

Зокрема, Зеленський сподівається, що нікому не вдалося сховати у цьому документі юридичні “міни” чи спотворити його зміст “поправковим спамом”.

За словами президента, ВККС має бути сформована так, щоб у її членів не було жодних “зобов’язань” або “зв’язків” з так званою суддівською мафією.

– Є ті, хто проти залучення міжнародних експертів та їхньої вирішальної ролі при відборі кандидатів до ВККС. Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні, – наголосив глава держави.

На його думку, ті, хто виступають проти, бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією.

Як додав Зеленський, чинна влада продовжує прибирати всі залишки старої судової системи з життя України.

Водночас Зеленський привітав повернення жорстокої відповідальності чиновників та посадовців за брехню в деклараціях.

Так, український лідер вважає, це справедливо. Адже той, хто обманув українців, “повинен мати достатньо часу за ґратами, щоб добре обдумати свою поведінку”.

Напередодні влада США привітала ухвалення закону в Україні про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У посольстві Штатів зазначили, що готові підтримати Україну у реалізації цього законопроекту.

Джерело: Володимир Зеленський