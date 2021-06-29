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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

США приветствовали перезапуск ВККС и поддержали его введение

США приветствовали перезапуск ВККС и поддержали его введение

Соединенные Штаты приветствовали принятие закона №3711-д о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В посольстве США отметили, что готовы поддержать Украину в реализации этого законопроекта.

— Поздравляем Верховную Раду и руководство (Украины — Ред.) С важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе, — отметили в посольстве.

Также в Twitter-аккаунте посольства отметили, что ожидают обнародования окончательного текста законопроекта с учетом всех рекомендаций Венской комиссии.

В посольстве отметили, что ожидают первоочередного принятия законопроекта №5068, о реформировании Высшего совета юстиции.

Восстановление Высшей квалификационной комиссии судей

29 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3711-д, который предусматривает восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая была остановлена в 2019 году.

За законопроект проголосовали 293 нардепа, теперь решающий голос в формировании комиссии будут иметь независимые международные эксперты.

Детали о том, что такое Высшая квалификационная комиссия судей и как она работает, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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