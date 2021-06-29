Соединенные Штаты приветствовали принятие закона №3711-д о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В посольстве США отметили, что готовы поддержать Украину в реализации этого законопроекта.
— Поздравляем Верховную Раду и руководство (Украины — Ред.) С важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе, — отметили в посольстве.
Также в Twitter-аккаунте посольства отметили, что ожидают обнародования окончательного текста законопроекта с учетом всех рекомендаций Венской комиссии.
США вітають ухвалення законопроекту 3711-д за міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС та очікують остаточного тексту із врахуванням рекомендацій @VeniceComm. Вітаємо @verkhovna_rada та ???????? керівництво із важливим кроком на шляху до всеохопної судової реформи.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 29, 2021
В посольстве отметили, что ожидают первоочередного принятия законопроекта №5068, о реформировании Высшего совета юстиции.
Ми з нетерпінням чекаємо на першочергове прийняття законопроекту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити сьогоднішні досягнення. ???????? готові підтримати наших ???????? партнерів у впровадженні 3711-д та реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему ???????? від імені ???????? народу.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 29, 2021
Восстановление Высшей квалификационной комиссии судей
29 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3711-д, который предусматривает восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая была остановлена в 2019 году.
За законопроект проголосовали 293 нардепа, теперь решающий голос в формировании комиссии будут иметь независимые международные эксперты.
Детали о том, что такое Высшая квалификационная комиссия судей и как она работает, читайте на Фактах ICTV.