Соединенные Штаты приветствовали принятие закона №3711-д о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В посольстве США отметили, что готовы поддержать Украину в реализации этого законопроекта.

— Поздравляем Верховную Раду и руководство (Украины — Ред.) С важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе, — отметили в посольстве.

Также в Twitter-аккаунте посольства отметили, что ожидают обнародования окончательного текста законопроекта с учетом всех рекомендаций Венской комиссии.

США вітають ухвалення законопроекту 3711-д за міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС та очікують остаточного тексту із врахуванням рекомендацій @VeniceComm. Вітаємо @verkhovna_rada та ???????? керівництво із важливим кроком на шляху до всеохопної судової реформи. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 29, 2021

В посольстве отметили, что ожидают первоочередного принятия законопроекта №5068, о реформировании Высшего совета юстиции.

Ми з нетерпінням чекаємо на першочергове прийняття законопроекту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити сьогоднішні досягнення. ???????? готові підтримати наших ???????? партнерів у впровадженні 3711-д та реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему ???????? від імені ???????? народу. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 29, 2021

Восстановление Высшей квалификационной комиссии судей

29 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3711-д, который предусматривает восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая была остановлена в 2019 году.

За законопроект проголосовали 293 нардепа, теперь решающий голос в формировании комиссии будут иметь независимые международные эксперты.

Детали о том, что такое Высшая квалификационная комиссия судей и как она работает, читайте на Фактах ICTV.