Посольство США в Украине отреагировало на переименование поселка Новгородское на Нью-Йорк. Поселку вернули историческое название.

В посольстве считают, что переименование поселка на Нью-Йорк является возможностью отметить тесные связи между Украиной и США.

— Поздравляем жителей Нью-Йорка, Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени, — отметили в дипломатическом представительстве.

Напомним, сегодня 301 депутат Верховной Рады проголосовал за переименование поселка Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк.

На территории поселка в 1892 году создали немецкую колонию Нью-Йорк. Учредителями были немцы-меннониты из хортицких колоний. В колонии часть населения были лютеранами, часть менонитами.

Источник: Посольство США в Украине