Посольство США в Україні відреагувало на перейменування селища Новгородське на Нью-Йорк. Селищу повернули історичну назву.

У посольстві вважають, що перейменування селища на Нью-Йорк є можливістю відзначити тісні зв’язки між Україною і США.

– Вітаємо жителів Нью-Йорка, Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційного консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна можливість відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені, – зазначили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, сьогодні 301 депутат Верховної Ради проголосував за перейменування селища Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.

На території селища в 1892 році створили німецьку колонію Нью-Йорк. Засновниками були німці-меноніти з хортицьких колоній. У колонії частина населення були лютеранами, частина менонітами.

Джерело: Посольство США в Україні