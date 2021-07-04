США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наращивании возможностей и развитии инфраструктуры военно-морской базы Схід в Бердянске на побережье Азовского моря. В то же время он отметил, что состав ВМС усилен еще двумя боевыми катерами.

Украинское правительство ожидает по меньшей мере три катера, которые сейчас проходят модернизацию в США. По словам главы государства, в следующем году США начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Зеленский отметил, что также конкретными мерами наполняется подписан в 2020 году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. Таким образом вскоре украинский флот усилят противоминные корабли и современные ракетные катера.

— Мы ожидаем получить вскоре современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции, — рассказал украинский президент.

В то же время в Турции заложили первый корпус современного корвета для ВМС Украины. Планируется, что его достроят на украинском верфи до конца 2023 года.

В Офисе президента отметили, что сейчас идет активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота благодаря отечественным образцам вооружения и военной техники.