США наступного року почнуть передачу Україні бойових катерів

Президент України Володимир Зеленський розповів про нарощування спроможностей та розбудову інфраструктури військово-морської бази Схід у Бердянську на узбережжі Азовського моря. Водночас він зазначив, що склад ВМС посилений ще двома бойовими катерами.

Український уряд очікує щонайменше три катери, які наразі проходять модернізацію у США. За словами глави держави, наступного року США розпочнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Зеленський зазначив, що також конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. Таким чином незабаром український флот підсилять протимінні кораблі та сучасні ракетні катери.

– Ми очікуємо отримати незабаром сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку у Туреччині, – розповів український президент.

Водночас у Туреччині заклали перший корпус сучасного корвета для Військово-морських сил України. Планується, що його добудують на українській верфі до кінця 2023 року.

В Офісі президента зазначили, що наразі триває активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту завдяки вітчизняним зразкам озброєння та військової техніки.