Первый брифинг Никифорова на посту пресс-секретаря: о чем говорил

В пятницу, 9 июля, в 18.00 новоиспеченный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров провел свой первый пресс-брифинг.

Факты ICTV рассказывают, о чем рассказал Никифоров, а также, что пообещал на первой официальной встрече.

Встреча Зеленского с Меркель

Во время визита в Германию 12 июля глава государства вместе с немецким канцлером будут говорить об усилении участия Германии в Нормандском формате, урегулировании мира на Донбассе, деоккупации Крыма и остановке Северного потока-2.

По словам Никифорова, Зеленский подготовил соответствующие аргументы об опасности российского газопровода. Он их озвучит на этой на встрече.

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Так как на момент брифинга разговор еще продолжался, то Никифоров назвал лишь главные его темы. Среди них — ситуация в Беларуси и Украине, вопросы безопасности, связанные с российскими военными учениями Запад-2021, и выполнение Украиной реформ.

Итоги визита Зеленского в Литву

— Литва доказала, что является преданным другом и союзником Украины на пути в Европу, — отметил пресс-секретарь.

Во время встречи с Зеленским президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил участие в Крымской платформе и поддержал путь Украины в НАТО.

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили соглашение об открытом небе.

— В частности, они обсудили принятие этого соглашения до саммита Украина — ЕС, который пройдет 12 октября 2021 года, — отметил Никифоров.

Регулярные брифинги в Офисе президента

Сергей Никифоров обещает больше брифингов на Банковой, однако все будет зависеть от наполнения.

— Подобный брифинг — это как раз одна из главных задач, которую мне поручили. Мы планируем делать их регулярно. Однако не будем звать вас сюда, когда нам нечего будет рассказать, — объяснил пресс-секретарь.

Сегодня Сергей Никифоров стал новым спикером президента Владимира Зеленского. Соответствующий указа 9 июля подписал глава государства.

Подробнее о том, кто такой Сергей Никифоров, и о его деятельности — читайте в материале.

Источник: ОП