Перший брифінг Никифорова на посту прес-секретаря: про що говорив

У п’ятницю, 9 липня о 18.00 новоспечений прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров провів свій перший прес-брифінг.

Факти ICTV розповідають, про що розповів Никифоров, а також що пообіцяв на першій офіційній зустрічі.

Зустріч Зеленського з Меркель

Під час візиту до Німеччини, 12 липня, глава держави разом з німецьким канцлером говоритиме про посилення участі Німеччини в Нормадському форматі, врегулювання миру на Донбасі, деокупацію Криму та зупинення Північного потоку-2.

За словами Никифорова, Зеленський підготував відповідні аргументи про небезпеку російського газопроводу. Він їх озвучить на цій на зустрічі.

Розмова Андрій Єрмака та Вікторії Нуланд

Так як на момент брифінгу розмова ще тривала, то Никифоров назвав лише головні її теми. Серед них – ситуація в Білорусі та Україні, безпекові питання пов’язані з російськими військовими навчаннями Захід-2021 та виконання Україною реформ.

Підсумки візиту Зеленського до Литви

– Литва довела, що є найвідданішим другом та союзником України на шляху до Європи, – заначив прес-секретар.

Під час зустрічі з Зеленськими президент Литви Ґітанас Науседа підтвердив участь у Кримській платформі та підтримав шлях України до НАТО.

Окрім того, Зеленський зустрівся з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Вони обговорили угоду про відкрите небо.

– Зокрема, вони обговорили ухвалення цієї угоди до саміту Україна-ЄС, який пройде 12 жовтня 2021 року, – зазначив Никифоров.

Регулярні брифінги в Офісі президента

Сергій Никифоров обіцяє більше брифінгів на Банковій, однак все залежитиме від наповнення.

– Подібний брифінг – це якраз одне з головних завдань, яке на мене поклали. Ми плануємо робити їх регулярно. Однак не кликатимемо вас сюди, коли нам не буде чого розказати, – пояснив прес-секретар.

Сьогодні Сергій Никифоров став новим речником президента Володимира Зеленського. Відповідний указ 9 липня підписав глава держави.

Детальніше про те, хто такий Сергій Никифоров та про його діяльність – читайте у матеріалі.

Джерело: ОП