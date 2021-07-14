Законопроект №5068 относительно перезагрузки Высшего совета правосудия, принятый Верховной Радой 14 июля, позволит запустить реальную судебную реформу в Украине, и это — историческое событие.

Так президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона и напомнил, что проведение судебной реформы было одним из пунктов его предвыборной программы.

— Это, без преувеличения, историческое событие для Украины. Моя цель — вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти, — подчеркнул глава государства.

По его словам, при написании законопроекта, который предусматривает конкретные шаги для обеспечения независимости судебной ветви власти, учтены рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое положительное заключение.

— Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе, — подытожил Зеленский.

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Верховная Рада 14 июля голосами 259 нардепов приняла законопроект №5068, который регулирует порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ.

Документ должен усовершенствовать процесс назначения на должности членов ВРУ, чтобы практически реализовать принцип верховенства права.