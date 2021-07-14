Законопроект №5068 щодо перезавантаження Вищої ради правосуддя, ухвалений Верховною Радою 14 липня, дозволить запустити реальну судову реформу в Україні, і це – історична подія.

Так президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення закону та нагадав, що проведення судової реформи було одним із пунктів його передвиборчої програми.

– Це, без перебільшення, історична подія для України. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади, – наголосив глава держави.

За його словами, під час написання законопроекту, який передбачає конкретні кроки для забезпечення незалежності судової гілки влади, враховано рекомендації експертів Венеційської комісії.

– Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі, – підсумував Зеленський.

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Верховна Рада 14 липня голосами 259 нардепів ухвалила законопроект №5068, який регулює порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Документ повинен удосконалити процес призначення на посади членів ВРП, щоб практично реалізувати принцип верховенства права.