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Валентина Летяк |

Це крок до реальної судової реформи: Зеленський про перезавантаження ВРП

президент зеленський

Законопроект №5068 щодо перезавантаження Вищої ради правосуддя, ухвалений Верховною Радою 14 липня, дозволить запустити реальну судову реформу в Україні, і це – історична подія.

Так президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення закону та нагадав, що проведення судової реформи було одним із пунктів його передвиборчої програми.

– Це, без перебільшення, історична подія для України. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади, – наголосив глава держави.

За його словами, під час написання законопроекту, який передбачає конкретні кроки для забезпечення незалежності судової гілки влади, враховано рекомендації експертів Венеційської комісії.

– Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі, – підсумував Зеленський.

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Верховна Рада 14 липня голосами 259 нардепів ухвалила законопроект №5068, який регулює порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Документ повинен удосконалити процес призначення на посади членів ВРП, щоб практично реалізувати принцип верховенства права.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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