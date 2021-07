Государственный департамент США одобряет судебную реформу в Украине при поддержке главы государства Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Так в Госдепе отреагировали на одобрение законопроектов 5068 (о Высшем совете правосудия) и 3711-д (о Высшей квалификационной комиссии судей) посольством США в Украине.

We welcome the judicial reform laws passed by the @ua_parliament with the strong backing of the President of Ukraine. We hope these changes will help strengthen Ukraine’s institutions, promote transparency, and lead to a brighter future for all Ukrainians. https://t.co/2uMvMuunwG

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 19, 2021