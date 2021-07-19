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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Прозрачность и лучшее будущее: Госдеп США о судебной реформе в Украине

держдеп сша

Государственный департамент США одобряет судебную реформу в Украине при поддержке главы государства Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

– Надеемся, что эти изменения помогут усилить институты страны, способствовать прозрачности и лучшему будущему всех украинцев, – подчеркнул пресс-секретарь.

Так в Госдепе отреагировали на одобрение законопроектов 5068 (о Высшем совете правосудия) и 3711-д (о Высшей квалификационной комиссии судей) посольством США в Украине.

– Эти законы помогут проложить путь к обновлению судебной власти на основе принципов добродетели и профессионализма, – отметили в посольстве. – Готовы поддержать партнеров для успешного внедрения этих законов, восстанавливая доверие граждан и инвесторов к судебной системе.

20 июля Верховная Рада соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание законов №3711-п (о Высшей квалификационной комиссии судей), №3822 (о реформе Укроборонпрома), №5068 и №5069 (о Высшем совете правосудия).

После разблокирования их сможет подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Законопроект 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Верховная Рада приняла 29 июня, 5 июля документ подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Однако 8 июля президент применил право вето к закону из-за противоречивости статей о весе голоса международных экспертов и вернул его в парламент со своими предложениями.

13 июля депутаты поддержали все шесть предложений президента.

14 июля Верховная Рада Украины приняла в целом закон №5068, который регулирует порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Источник: Нед Прайс

Фото: Dreamstime

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