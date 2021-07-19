20 июля в 14.00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва.

Соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

На заседании депутаты рассмотрят десять проектов закона о судебной реформе в Украине.

На повестку заседания вынесены:

проект постановления об отмене решения Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона Украины О внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторых законов о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-д).

проект постановления об отмене решения Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822).

проект постановления об отмене решения Рады от 13 июля 2021 года о принятии в целом проекта закона Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822).

проект постановления об отмене решения Рады от 13 июля 2021 года о принятии в целом проекта закона Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822).

проект постановления об отмене решения Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений к некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068).

проект постановления об отмене решения Рады от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона О внесении изменений к некоторым законам Украины О порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068).

проект постановления об отмене решения Рады от 14 июля 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона О внесении изменений к некоторым законам Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068).

проект постановления об отмене решения Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений к некоторым законам Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068-ПО).

проект постановления об отмене решения Рады от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона О внесении изменений в статьи 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№5069).

проект постановления Об отмене решения Рады от 14 июля 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона Украины О внесении изменений в статьи 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№5069).

Все постановления, которые есть в повестке дня внеочередного заседания сессии, блокируют подписание законопроектов №3711-д (о Высшей квалификационной комиссии судей), №3822 (о реформе Укроборонпрома), №5068 и №5069 (о Высшем совете правосудия).

Снять блокировку необходимо для того, чтобы глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский могли их подписать.