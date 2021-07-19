20 липня о 14.00 відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

На засіданні депутати розглянуть десять проектів закону щодо судової реформи в Україні.

На порядок денний засідання винесуть:

проект постанови про скасування рішення Ради про повторне ухвалення в цілому з урахуванням пропозицій президента України закону України Про внесення змін до закону України Про судоустрій та статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д).

проект постанови про скасування рішення Ради про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822).

проект постанови про скасування рішення Ради від 13 липня 2021 року про ухвалення в цілому проекту закону Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822).

проект постанови про скасування рішення Ради від 13 липня 2021 року про ухвалення в цілому проекту закону Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822).

проект постанови про скасування рішення Ради про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (№5068).

проект постанови про скасування рішення Ради від 14 липня 2021 року про ухвалення в другому читанні та в цілому як закону проекту закону Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (№5068).

проект постанови про скасування рішення Ради від 14 липня 2021 року про ухвалення в цілому як закону України проекту закону Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (№5068).

проект постанови про скасування рішення Ради про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (№5068-ПЗ).

проект постанови про скасування рішення Ради від 14 липня 2021 року про ухвалення в другому читанні та в цілому як закону України проекту закону Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№5069).

проект постанови Про скасування рішення Ради від 14 липня 2021 року про ухвалення в цілому як закону України проекту закону України Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№5069).

Усі постанови, які є в порядку денному позачергового засідання сесії, блокують підписання законопроектів №3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів), №3822 (про реформу Укроборонпрому), №5068 і №5069 (про Вищу раду правосуддя).

Зняти блокування необхідно для того, щоб голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський могли їх підписати.